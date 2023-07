Officiel ‍: Jonathan Bamba signe trois ans au Celta Vigo

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Courtisé par Nice et l’OM, Jonathan Bamba quitte officiellement Lille pour le Celta Vigo, où il s’est engagé pour trois saisons.

Dans un communiqué publié ce mardi, le Celta Vigo a officialisé la signature de Jonathan Bamba jusqu’en juin 2026. Un départ qui était attendu du côté du LOSC, qui sait depuis plusieurs mois que l’Ivoirien allait partir libre à l’issue de son contrat. Ces derniers jours, le nom de Bamba avait été cité à Nice et plus récemment à l’OM, où son profil de joueur de couloir habitué au 4-4-2 plaisait à Marcelino. Marseille n’en a toutefois jamais fait une piste prioritaire et Jonathan Bamba s’est donc engagé au Celta Vigo, qui le courtisait de longue date.