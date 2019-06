Mercato : Le Real se donne 14 jours pour faire signer Pogba !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Après Rodrygo, Ferland Mendy, Eder Militao, Luka Jovic et Eden Hazard, qui sera la prochaine recrue du Real Madrid ?

Zinedine Zidane rêve de deux Français : Kylian Mbappé et Paul Pogba. Pour l’heure, le club merengue semble concentrer ses efforts dans le dossier du milieu de terrain de Manchester United. Mais Manchester United est inflexible, et ne souhaite pas laisser filer son principal atout sportif et marketing. Une position très ferme qui ne refroidit pas (encore) le Real Madrid selon Marca.

En effet, le quotidien espagnol affirme ce lundi soir que le Real Madrid souhaite toujours activement recruter Paul Pogba. Et rapidement, si possible. En effet, il est précisé que le Real Madrid se donne jusqu’au 1er juillet, date qui correspond à la reprise de l’entraînement des Red Devils, pour boucler cette opération extrêmement complexe. Pour rappel, le club britannique a fixé à 150 ME le prix du milieu français, quand le Real refuse de dépasser la barre des 100 ME.