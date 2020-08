Officiel : Blaise Matuidi signe à l'Inter Miami

Dans : Mercato.

Libéré mercredi par la Juventus, Blaise Matuidi vient de s'engager avec l'Inter Miami, club qui appartient à David Beckham. Le milieu français va découvrir la MLS.

L'Inter Miami a officialisé ce jeudi midi la signature de Blaise Matuidi. « Je ne peux pas être plus heureux que d'accueillir mon ami Blaise à l'Inter Miami. C'est un joueur excitant et doué en plus d'être une personne formidable. Avoir un vainqueur de la Coupe du monde de la qualité de Blaise dans notre nouvelle équipe est un moment de fierté, pour nous en tant que propriétaires, mais aussi pour nos fans. Pour moi, voir un ancien coéquipier rejoindre notre club est un événement très spécial et j’ai hâte de l’accueillir avec sa famille dans le sud de la Floride », a confié David Beckham, qui avait côtoyé Blaise Matuidi au PSG pendant quelques mois. Sous le maillot de l'Inter Miami, le milieu de terrain français portera le numéro 8.