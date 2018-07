Officiel : Bamba largue l'ASSE et signe au LOSC jusqu'en 2023 !

Dans : Mercato, LOSC, ASSE, Ligue 1.

Le mercato s’emballe du côté de Lille puisqu'à la surprise générale, Jonathan Bamba s'est engagé ce lundi midi pour les cinq prochaines saison avec le LOSC. Lille a en effet bouclé l’arrivée de l’international espoirs français, libre de tout contrat. En négociations avec l’ASSE depuis plus d’un an, le joueur le plus décisif des Verts la saison dernière n’a donc pas trouvé d’accord avec le club forézien et s'est engagé en faveur de l’équipe de Gérard Lopez. Une sacrée surprise et un joli coup pour Lille.

« On est très heureux de pouvoir aujourd’hui compter sur Jonathan Bamba dans notre effectif. C’est un joueur qui était très sollicité par plusieurs clubs, en France mais aussi à l’étranger. Il a choisi le LOSC et je l’en remercie. C’est une bonne nouvelle. Nous recrutons aujourd’hui l’un des meilleurs espoirs de Ligue 1, même si nous sommes toujours dans l’optique de faire aussi signer des éléments confirmés de façon à être plus solides durant la saison. Mais cela ne veut pas non plus dire que nous sortons de notre ligne qui est de se doter de joueurs sur lesquels on peut avoir une haute projection », se réjouit Marc Ingla après cette signature du jeune attaquant.