Non au PSG et à Newcastle, Ekitike sort le grand bluff

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Hugo Ekitike n'a toujours pas choisi son nouveau club pour la saison à venir. L'attaquant de Reims n'est pas pressé et attend sereinement la bonne offre.

Avoir un accord entre deux clubs pour un transfert et ne pas avoir conclu l’affaire un mois plus tard, cela reste quelque chose de rare dans le monde du mercato. C’est la situation dans laquelle le Stade de Reims se retrouve avec sa pépite Hugo Ekitike. Ce dernier a annoncé son désir de quitter le club champenois à la fin de la saison, après avoir failli partir l’hiver dernier. Newcastle s’est présenté avec une solide offre de 36 millions d’euros, qui a été acceptée par le président Caillot. Mais le clan de l’attaquant rémois a clairement fait patienter le club anglais, qui a fixé plusieurs ultimatums avant de faire savoir que son offre ne serait pas éternelle. Ekitike attendait certainement un appel du pied du Paris SG, qui l’a dans son radar par le biais de Luis Campos. Mais rien ne vient, et cela ne tend pas spécialement le jeune buteur. C’est son entraineur à Reims, Oscar Garcia, qui s’est exprimé sur cette situation délicate, puisque Ekitike est prêt à reprendre avec sa formation en attendant visiblement l’offre qui le convaincra totalement. Peut-être en provenance d’Espagne…

Oscar Garcia compte bien en profiter

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade de Reims (@stadedereims)

« Il m’a dit qu’il voulait rester. Mais s’il y a le Real Madrid ou Barcelone qui arrive … . Je le sens tranquille. J’ai parlé avec lui après que Newcastle se soit positionné. Il était très tranquille, et m’a dit ça. Il n’a aucun problème à rester au club … et moi non plus », a livré l’entraineur espagnol, qui ne se fait aucune illusion sur l’avenir de son joueur, qui ne sera à priori pas à Reims. Il reste à savoir si la Premier League le fera craquer, si le PSG passera la vitesse supérieure, ou si un grand nom espagnol se présentera dans les prochains jours pour ce qui s’annonce d’ores et déjà comme la plus grosse vente de l’histoire du Stade de Reims de toute façon.