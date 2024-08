Nico Williams au Barça en 2025, le PSG ne l'a pas vu venir

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Nico Williams, le PSG doit faire face à la concurrence de Barcelone, qui pourrait élaborer un plan inattendu pour récupérer l’international espagnol au nez et à la barbe du club parisien.

A la recherche d’un ailier percurant lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a fait de Nico Williams l’une de ses cibles prioritaires. Le club parisien aimerait faire venir l’attaquant de Bilbao en levant sa clause libératoire à 58 millions d’euros, une somme raisonnable au vu de la qualité du joueur. Mais pour l’instant, l’homme fort de l’Espagne lors de l’Euro 2024 n’a toujours pas donné sa réponse. Convoité par le PSG et Barcelone, il envisage également de rester à Bilbao, son club formateur. Du côté du Paris Saint-Germain, on se veut patient pour le moment, mais la tendance des derniers jours n’est pas vraiment positive.

Et pour cause, Nico Williams privilégie pour l’instant de rester en Liga, que ce soit à Bilbao ou à Barcelone. Dans son édition du jour, le Mundo Deportivo confirme qu’il y a peu de chances de voir Nico Williams signer au Paris SG dans les semaines à venir. En revanche, un scénario inattendu pourrait voir le jour puisque le média espagnol nous apprend que le FC Barcelone envisage de laisser Nico Williams à l’Athletic Bilbao une dernière saison, avant de le recruter à l’été 2025. Une manière pour le club catalan de s’assurer la signature du joueur, sans pour autant le priver d’une dernière saison dans son club formateur.

Nico Williams au FC Barcelone... dans un an ?

En revanche, le club catalan a clairement fait savoir au joueur de 22 ans et à son entourage qu’il ne recruterait pas Nico Williams dans un an si ce dernier prolonge à Bilbao et augmente le prix de sa clause libératoire, comme le souhaite le club basque. Autrement dit, le Barça accepte de payer 58 millions d’euros pour avoir Nico Williams en juin 2025. Mais il ne sera pas question pour Joan Laporta de débourser davantage pour l’attaquant de la Roja. Face à cette stratégie inattendue du Barça, le PSG pourrait définitivement passer à autre chose et par exemple concentrer ses efforts sur le dossier Jadon Sancho. L’ailier de Manchester United a déjà un accord avec Paris, qui attend toutefois de voir comment le dossier Nico Williams évolue pour accélérer les discussions avec Manchester United.