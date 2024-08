Jadon Sancho au PSG, les derniers secrets dévoilés

Dans : PSG.

Révélé la semaine passée, l'intérêt du PSG pour Jadon Sancho avait provoqué un énorme engouement de la part des supporters parisiens. Mais depuis, cette arrivée est nettement plus floue.

Le Paris Saint-Germain devrait enregistrer dans les prochaines 48 heures la signature de Joao Neves, mais cela ne suffit pas à l'appétit des fans des champions de France, lesquels estiment qu'il y a encore beaucoup à faire sur le plan offensif pour renforcer une formation qui a perdu Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid. Et il y a quelques jours, tout le monde s'est excité autour de l'intérêt avéré de Luis Campos pour Jadon Sancho, l'attaquant international anglais de Manchester United, de retour de prêt du Borussia Dortmund.

On le sait, le joueur de 24 ans est fâché avec Erik ten Hag, et même si les deux hommes se sont rencontrés pour aplanir les choses, le départ du footballeur anglais pour le PSG ou ailleurs ne sera pas une colossale surprise. Mais à en croire @Djaameel, insider parisien dont les infos se sont souvent révélées sérieuses, le dossier Jadon Sancho n'est pas plus avancé que cela.

Le PSG et Jadon Sancho, ça n'avance pas

Pour l'insider, depuis dix jours, l'opération n'a pas avancé d'un pouce. « Depuis ce tweet du 22 juillet, il n’y a eu aucune avancée jusqu’ici concernant ce dossier. Une offre orale a bien été faite au clan de Jadon Sancho. Le joueur veut venir au PSG comme annoncé dans le tweet cité. À date, il n’y a pas d’accord PSG / joueur et les négociations entre clubs n’ont pas démarré », précise @Djaamel. Autrement dit, la signature de l'ailier mancunien est très loin d'être acquise, même si le Paris Saint-Germain a toujours la possibilité d'avancer rapidement dans cette opération.

A en croire les dernières tendances, l'idée de Luis Enrique serait de maintenir sa confiance à la totalité de ses attaquants de la saison passée, nonobstant le départ de Kylian Mbappé. Ce pari de l'entraîneur espagnol du PSG peut sembler très risqué, mais il aura quelques journées de Ligue 1 avant la fin du mercato d'été pour se faire une idée plus précise sur les joueurs dont il a besoin, ou pas.