Mercato : Varane a 60 millions de raisons de rester au Real

Dans : Mercato.

Titulaire indiscutable aux yeux de Zinedine Zidane, Raphaël Varane sera en fin de contrat en juin 2022 avec le Real Madrid.

Alors que le mercato estival se profile, les dirigeants du Real Madrid sont dans une position délicate dans le dossier Raphaël Varane. Et pour cause, une décision doit être prise très rapidement, à savoir prolonger le contrat de l’international français ou acter le choix de le vendre afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an et demi. A en croire les informations obtenues par le Daily Mail, le défenseur formé au Racing Club de Lens n’est pas fermé à l’idée de quitter le Real Madrid, dix ans après son arrivée dans la capitale espagnole, à condition bien sûr de rebondir dans un club de top niveau européen.

Manchester United sur le coup...

Le média croit savoir que Manchester United est le club le plus chaud pour accueillir Raphaël Varane. Et pour cause, les Red Devils estiment que le champion du monde 2018 a le profil parfait pour accompagner Harry Maguire en défense centrale. Plus rapide et plus technique que l’international anglais, Raphaël Varane semble complémentaire au taulier de Manchester United sur le papier. Pour s’octroyer les services du soldat de Didier Deschamps chez les Bleus, l’actuel dauphin de Manchester City devra cependant faire sauter la banque puisque le Real Madrid réclamerait entre 60 et 70 ME pour son défenseur.

... Le PSG aussi

Un prix qui semble logique dans la mesure où Raphaël Varane est encore relativement jeune et est considéré à juste titre comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Notons par ailleurs que le Paris Saint-Germain observe d’un œil l’évolution de ce dossier et pourrait passer à l’action en cas de départ, improbable certes, de Marquinhos ou de Presnel Kimpembe. Reste maintenant à voir si le Real Madrid, sous l’impulsion de Zinedine Zidane, prendra tout le monde de vitesse en négociant en express une prolongation de l’un de ses cadres.