Neymar fait paniquer le Barça, le plan B ressort d'urgence ‍!

Le FC Barcelone est dans le dur au mercato : perte d'Ousmane Dembélé, arrivée quasi impossible de Bernardo Silva. Neymar pourrait aussi esquiver les recruteurs catalans, lesquels n'auraient alors plus que Joao Felix sous le coude.

A l'image de la météo dans la partie nord de la France cet été où les averses ont remplacé le beau ciel bleu, le mercato barcelonais est devenu maussade en très peu de temps. En juin dernier, le Barça attendait Lionel Messi pour accompagner les Ilkay Gundogan, Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé. Un mois plus tard, Messi n'est pas venu et Dembélé est parti au PSG. Le secteur offensif catalan est bien moins fourni que prévu. De quoi réactiver l'option d'un retour de Neymar. Une idée séduisante, y compris chez le Brésilien, mais la réalité économique rattrape brutalement le Barça. Les millions saoudiens sont en train de retourner le cerveau de Neymar.

Al-Hilal propose entre 100 et 200 millions d'euros annuels à Neymar pour signer, le tout accompagné d'une offre de transfert à 50 millions d'euros pour le PSG. Le pactole proposé par la formation de Riyad fait sérieusement réfléchir le prodige brésilien, tout proche d'accepter. Un sérieux coup sur la tête du Barça, lequel comptait sur le transfert de son ancien protégé pour compenser la perte d'Ousmane Dembélé. Désormais, les solutions ne sont plus nombreuses alors que City bloque fermement Bernardo Silva. Joao Felix apparaît comme la seule opportunité crédible.

More after exclusive news. Neymar Jr and Al Hilal are in advanced talks with official documents already sent player side to be checked, up to Neymar but deal is now underway. 🚨🔵🇸🇦



…and Barcelona could try to re-activate João Félix deal in the next weeks if Ney doesn’t join.