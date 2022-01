Ndombélé ? Valence a trouvé mieux

Coup de théâtre ! Alors que Valence semblait chaud pour accueillir en prêt Tanguy Ndombélé, le club valencian change de cible et privilégie maintenant l'arrivée de l'ancien milieu du Barça, Ilaix Moriba.

Tout semblait ok mais en football, et encore plus en période de mercato, il ne faut jamais parler trop vite. Alors que Valence et Tottenham s'étaient mis d'accord pour un prêt de Tanguy Ndombélé chez le club espagnol, changement de stratégie inattendu chez les Espagnols. Ceux-ci pourraient finalement obtenir le prêt d'un autre milieu, Ilaix Moriba. Une information relayée par de nombreux médias espagnols et confirmée par Fabrizio Romano.

Valencia have asked RB Leipzig for Ilaix Moriba on loan, as @depcopevalencia reported. Talks ongoing between clubs about salary coverage, not fully agreed yet. 🦇 #Valencia



Valencia also asked for Donny van de Beek but he’s expected to stay in PL [now in talks with Palace].