Accord Tottenham-Valence pour Ndombélé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Même s'il donne toujours l'avantage au PSG, Tanguy Ndombélé va probablement quitter Tottenham pour rejoindre Valence.

Tandis que Tanguy Ndombélé attend toujours un signal positif de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain, ceux de Tottenham ne semblent plus réellement croire que le club de la capitale fera financièrement l’effort de s’offrir l’ancien joueur de l’OL, dont le salaire chez les Spurs est colossal. Résultat, du côté de Daniel Levy, propriétaire du club de Premier League, on a avancé sur d’autres pistes et notamment sur celle qui fait de Ndombélé un probable futur joueur de Valence. Selon Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot et Loïc Tanzi, qui travaille sur RMC, Tottenham a même déjà trouvé un accord avec le club espagnol pour un prêt de six mois du milieu de terrain de 25 ans. Le dossier n’est pas totalement bouclé, puisque ce dernier doit donner son accord, mais les deux spécialistes du mercato s’accordent également pour dire que Tanguy Ndombélé veut laisser du temps au PSG pour éventuellement changer d’avis et qu’il n’a donc pas encore validé ce prêt en Liga.

Le FC Valence pousse pour Tanguy Ndombélé ! Le club espagnol est déjà d’accord avec Tottenham (prêt de 6 mois). Le joueur privilégie toujours le PSG et se laisse un temps de réflexion. #Mercato — Julien Maynard (@JulienMaynard) January 26, 2022

Du côté de Leonardo et de Nasser Al-Khelaifi, la venue du joueur de Tottenham est liée à au moins une vente d'ici la fin du mercato d'hiver. Et à cinq jours du deadline day, rien ne semble réellement aller dans ce sens, aucun joueur n'étant pressé de partir du Paris Saint-Germain. Autrement dit, les choses s'annoncent mal pour Ndombélé, qui était très tenté de revenir en Ligue 1 surtout sous le maillot du PSG où il aurait retrouvé Mauricio Pochettino. Pour l'instant c'est clairement mal barré.