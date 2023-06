N'Golo Kanté en Arabie Saoudite, c'est encore plus long que prévu

En fin de contrat à Chelsea, le départ de N'Golo Kanté traînait en longueur en raison des contrôles médicaux qui s'éternisaient. Mais le milieu tricolore est désormais à quelques heures de rejoindre l'Arabie Saoudite.

Depuis deux semaines, la signature de N’Golo Kanté pour un club de la Saudi Pro League, semblait imminente, le milieu de terrain français ayant refusé de prolonger à Chelsea. Après sept ans passés à Londres, le champion du monde 2018 a choisi de partir vers le nouvel eldorado financier des footballeurs. Mais si l’Arabie Saoudite est prête à verser des salaires énormes aux joueurs, les dirigeants des clubs locaux ne sont pas nés de la dernière pluie. Alors, conscient que N’Golo Kanté sortait d’une saison quasiment blanche en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’a éloigné des terrains pendant 7 mois, le privant également du Mondial avec l’équipe de France. Alors, avant de faire signer le joueur révélé sous le maillot de Caen, le club d’Al Ittihad, qui a déjà recruté Karim Benzema, a imposé des tests médicaux poussés.

Understand N'Golo Kanté has completed second, final part of medical tests with Al Ittihad yesterday and deal will finally be announced in the next hours after being revealed here two weeks ago. 🟡⚫️🇸🇦



Terms have changed as contract will be longer than expected. pic.twitter.com/7yScQQsYN6