Monaco plutôt que l’OL, Mikautadze affole le mercato

Par Corentin Facy

Georges Mikautadze intéresse l’OL et Lille, mais un troisième club de Ligue 1 vient d’entrer dans la bataille et pourrait rafler la mise. Il s’agit de l’AS Monaco, qui veut en faire le successeur de Wissam Ben Yedder.

Prêté par l’Ajax Amsterdam au FC Metz en janvier dernier, Georges Mikautadze ne doit pas regretter d’avoir fait son retour en Ligue 1. D’abord car il a réalisé une seconde partie de saison exceptionnelle sous les couleurs des Grenats, qu’il pourrait maintenir lors du barrage contre le vainqueur du match ASSE-Rodez. Mais également parce que cette pige de six mois à Metz pourrait totalement relancer sa carrière, après six mois d’échec aux Pays-Bas à l’Ajax Amsterdam. Dans le viseur de l’OL et de Lille, l’international géorgien de 23 ans attire la convoitise d’un troisième club de Ligue 1.

A en croire les informations révélées par RMC Sport, l’AS Monaco est également à fond sur le dossier du buteur de Metz. La radio indique que les discussions sont même très avancées entre l’état-major monégasque et l’entourage de Georges Mikautadze. Une rencontre a très récemment eu lieu entre les deux parties afin d’évoquer une collaboration à l’avenir et les contours d’un futur contrat. Un accord est proche d’être trouvé, mais Monaco devra ensuite se mettre à la table des négociations avec l’Ajax ou avec Metz.

Un accord quasiment trouvé avec Monaco ?

Pour rappel, Mikautadze sera définitivement transféré à Metz pour 13 millions d’euros en cas de maintien en Ligue 1. Dans le cas contraire, il ferait son retour à l’Ajax. Mais dans les deux situations, un transfert du buteur géorgien cet été est à prévoir. Monaco est très en avance sur ce dossier et fait de Georges Mikautadze sa piste n°1 afin de compenser un probable départ de Wissam Ben Yedder, en fin de contrat à la fin de la saison et qui ne devrait pas prolonger. Cette information confirme en tout cas la cote incroyable de Georges Mikautadze en Ligue 1 et on peut le comprendre puisque l’attaquant de 23 ans a inscrit 13 buts en 20 matchs avec Metz cette saison.