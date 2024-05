José Mourinho va rebondir en Turquie

Libre depuis son départ de l'AS Roma en cours de saison, où il a été remplacé par Daniele De Rossi, José Mourinho a trouvé son nouveau club. A la surprise générale, le Special One va tenter l'aventure en Turquie.

Après avoir entraîné Porto, l'Inter, Chelsea, Manchester United, le Real Madrid ou encore l'AS Roma, José Mourinho va découvrir un nouveau championnat la saison prochaine. Gianluca Di Marzio lâche une petite bombe ce vendredi en dévoilant que le technicien portugais a donné son accord à un club de Süper Lig en Turquie. En effet, un accord a été trouvé entre José Mourinho et Fenerbahçe, qui cherchait un successeur à İsmail Kartal, qui a échoué en terminant à la seconde place du championnat derrière le rival Galatasaray.

