Rabiot star du mercato, une offre dingue pour trahir la Juventus

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec la Juventus Turin, Adrien Rabiot ne sait toujours pas dans quel club il jouera la saison prochaine. En Italie, son profil plait beaucoup à l’AC Milan, qui est prêt à faire des folies pour le recruter.

Déjà en fin de contrat avec la Juventus Turin l’été dernier, Adrien Rabiot avait pris la décision de prolonger… d’un an seulement avec la Vieille Dame, chose très rare pour être soulignée. Une fois de plus, le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain a donc son avenir entre les mains et peut choisir son futur club en toute liberté. A la Juventus Turin depuis 2019, l’international français (43 sélections) a de nombreux courtisans. En premier lieu, son club actuel. La Juventus Turin est déterminée à prolonger le contrat de l’un de ses cadres, taulier de Massimiliano Allegri et dont Thiago Motta aimerait pouvoir bénéficier à son arrivée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Son profil de milieu relayeur à la fois à l’aise techniquement et capable de répéter les courses sur le plan défensif est apprécié par le futur entraîneur de la Juve. Mais selon le Corriere dello Sport, la Vieille Dame sera confrontée à une concurrence italienne pour Adrien Rabiot. Dauphin de l’Inter cette saison, l’AC Milan est très intéressé par le natif de Saint-Maurice et le journal italien croit même savoir que les Rossoneri sont prêts à casser leur tirelire pour s’attacher les services du milieu de terrain de 29 ans. Un salaire à 7,5 millions d’euros par an et un contrat portant sur trois ans ou plus est évoqué pour convaincre Adrien Rabiot de signer à Milan.

L'AC Milan se jette sur Adrien Rabiot

Les deux clubs italiens risquent de se livrer une intense bataille pour la signature de l’ancien « Titi » du PSG mais devront également se méfier d’une concurrence européenne de plus en plus forte. En Premier League, de nombreux clubs sont à l’affût et notamment Manchester United, qui apprécie le profil d’Adrien Rabiot de longue date. Un retour du Paris SG sur cette piste n’est pas non plus à exclure, même si cela n’est pas un scénario privilégié par l’état-major parisien, qui a pour l’instant d’autres chats à fouetter sur le marché des transferts. Alors que l’Euro se profile et que Rabiot n’a pas disputé la moindre minute en préparation en raison d’une fatigue musculaire, le milieu de terrain de la Juventus Turin risque d’être perturbé par sa situation personnelle et les nombreuses convoitises qu’il suscite.