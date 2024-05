Rodrygo star du mercato, le PSG et City déchainés

Dans : Mercato.

Malgré son contrat jusqu’en 2028 avec le Real Madrid, Rodrygo pourrait être l’un des joueurs les plus convoités du mercato. Le Brésilien est ouvert à un départ de la capitale espagnole après l’arrivée de Kylian Mbappé.

Titulaire indiscutable de Carlo Ancelotti cette saison malgré quelques périodes d’irrégularité, Rodrygo va devoir faire face à une concurrence démentielle au Real Madrid l’an prochain. Et pour cause, Kylian Mbappé débarque mais également Endrick, deux attaquants de plus qui vont offrir une palette de choix plus large que jamais à Carlo Ancelotti. Tandis que Vinicius et Bellingham semblent intouchables, la situation va sérieusement se compliquer pour Rodrygo, qui pourrait être relégué sur le banc par l’entraîneur italien.

Un scénario que l’international brésilien veut absolument éviter selon Caughtoffside, qui indique que l’ancien crack du FC Santos pourrait être l’un des grands agitateurs du mercato estival. A quelques heures de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, Rodrygo a fait part de ses états d’âme en évoquant un potentiel départ. Une attitude que le club merengue n’a pas apprécié et par conséquent, Florentino Pérez ne fermera pas la porte à un départ de l’une de ses stars dans les jours à venir. Le média affirme que cette situation a principalement provoqué l’enthousiasme de deux clubs prêts à bondir pour s’offrir un joueur tel que Rodrygo.

Manchester City et le PSG en bataille pour Rodrygo ?

Manchester City est cité comme le club le plus chaud, car Pep Guardiola adore le profil de l’ailier du Real Madrid, qui s’intègrerait parfaitement dans le 4-3-3 de l’entraîneur catalan. Le PSG est également sur les rangs alors que Luis Enrique adore le joueur et voit en lui le successeur idéal de Kylian Mbappé. La question est maintenant de savoir qui sera prêt à combler les attentes du Real Madrid en ce qui concerne le prix de Rodrygo, car son contrat en béton jusqu’en 2028 met le club de la Casa Blanca en position de force. Il se murmure notamment que Florentino Pérez réclamera bien au-dessus de la barre symbolique des 100 millions d’euros pour lâcher son joueur lors du mercato.