Ce Français crève l'écran, le Real Madrid le vire

Par Mehdi Lunay

Dans sa quête d'une 15e Ligue des champions, le Real Madrid a pu compter sur un Ferland Mendy solide et précieux. Redevenu international, l'ancien latéral lyonnais risque toutefois de quitter Madrid dans les prochaines semaines.

Le Real Madrid et les joueurs français, une histoire d'amour qui dure depuis les premières ligues des champions du club. Cette année encore, les Bleus du Real ont été précieux dans la quête du 15e sacre européen des Merengues. Sur les derniers matchs, Ferland Mendy a peut-être été le plus en vue. Le latéral gauche, passé par l'OL, s'est montré très solide sur la seconde partie de saison. Titulaire en C1 dans tous les matchs à élimination directe, il a été l'un des hommes de confiance de Carlo Ancelotti. En théorie, l'Italien peut déjà coucher son nom sur les premières feuilles de match de la saison prochaine. Sauf que la cruelle réalité du mercato risque de prendre le dessus.

Ferland Mendy est à vendre

En effet, selon les informations du média espagnol Relevo, le Real Madrid ne s'oppose pas à une vente de Ferland Mendy cet été. Plusieurs éléments justifient cette position malgré les belles performances de l'international français. Tout d'abord, le contrat de Mendy expire en 2025 et ce dernier n'est pas décidé à prolonger son contrat à Madrid. En plus, le Real Madrid lui a déjà trouvé un remplaçant en la personne d'Alphonso Davies. Le Canadien du Bayern est convoité depuis plusieurs mois.

Si en apparence les deux joueurs pouvaient cohabiter au Real, la réalité financière est tout autre. Le Bayern refuse de libérer son joueur, sous contrat jusqu'en 2025, et oblige les Madrilènes à donner le maximum d'argent pour le céder. Une vente de Mendy serait utile pour compenser cette dépense imprévue. Enfin, si son talent n'est pas remis en cause, Ferland Mendy n'est pas une valeur sûre d'un point de vue physique. Souvent blessé, le latéral français a raté 54 matchs sur les trois dernières années. Pour l'heure, Ferland Mendy n'a pas reçu d'offres satisfaisantes en Europe. Il reste par contre une cible privilégiée des clubs saoudiens. Ce relatif désintérêt pourrait lui permettre de sauver sa tête cet été avant un possible départ libre un an plus tard.