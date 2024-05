OL ‍: Mikautadze à Lyon, l'assaut bientôt lancé ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté par l’Ajax à Metz au mois de janvier, Georges Mikautadze a réalisé six mois en boulet de canon chez les Grenats. Il totalise 13 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison.

Vendu pour 16 millions d’euros par Metz à l’Ajax Amsterdam en août dernier, Georges Mikautadze n’a pas réussi à s’imposer aux Pays-Bas. Dès le mois de janvier, le club néerlandais a décidé de le prêter dans son ancien club, une aubaine pour Metz dans la course pour le maintien. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international géorgien a grandement aidé les Grenats dans la course pour le maintien avec ses 13 buts et ses 4 passes décisives. Metz disputera le barrage contre le vainqueur du match entre Saint-Etienne et Rodez pour savoir qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine.

En cas de succès du club lorrain, Metz pourrait lever son option d’achat à 13 millions d’euros pour recruter définitivement Georges Mikautadze… avant d’espérer une revente plus importante. C’est totalement l’objectif selon Le 10 Sport, qui indique que les pensionnaires de Saint-Symphorien espèrent vendre leur attaquant de 23 ans pour une somme comprise entre 20 et 25 millions d’euros. Deux clubs de Ligue 1 ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt : Lille et l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien connait bien Georges Mikautadze puisque ce dernier a porté les couleurs lyonnaises dans sa jeunesse.

Georges Mikautadze entre Lille et l'OL ?

Un retour de l’attaquant géorgien dans la capitale des Gaules aurait tout de la belle histoire et l’OL semble en mesure de payer la somme réclamée par Metz. Reste que pour rendre ce transfert possible, Lyon devra au préalable se séparer de Gift Orban ou d’Alexandre Lacazette, sans quoi il risque d’y avoir embouteillage en attaque à Lyon. Du côté de Lille, la question est de savoir si ce dossier dépend d’un éventuel départ du buteur maison Jonathan David, ou si les Dogues visent Mikautadze pour compenser la perte de Yusuf Yazici. Quoi qu’il en soit, le serial buteur de Metz ne devrait pas s’éterniser en Moselle, que le club grenat se maintienne en Ligue 1, ou non. Un autre scénario est toutefois possible, celui d'une relégation de Metz et d'un retour de Mikautadze à l'Ajax Amsterdam. Et dans ce cas précis, on ignore encore ce que le club néerlandais voudra faire avec le buteur géorgien.