Droits TV ‍: Viré par la LFP, DAZN revient pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

DAZN avait été poliment, mais fermement, repoussé par la Ligue de Football Professionnel après avoir proposé 500 millions d'euros par an il y a quelques mois. Les choses viennent de subitement changer.

Surnommé le Netflix du sport, DAZN pourrait-il devenir le sauveur du football français quelques mois seulement après avoir vu sa proposition de 500 millions d'euros par an jusqu'en 2029 être refusée ? Dans le dossier des droits de diffusion de la Ligue 1, on ne sait plus trop ce qui est de l'intox ou de la réalité, mais le groupe anglais a visiblement renoué le contact avec Vincent Labrune, même si ce dernier avait reconduit DAZN, jugeant son offre totalement ridicule. De son côté, le diffuseur avait, lui, prévenu la Ligue de Football Professionnel devait être très rapidement étudiée et acceptée, rappelant qu'il fallait du temps pour monter les équipes pour cette chaîne et faire une offre commerciale.

La LFP parle de nouveau à DAZN pour les droits TV, mais vu comme Labrune s'était comporté avec eux (pas content de l'offre et de la forme ; une part variable selon le nombre d'abonnés), il ne faut pas s'attendre à grand chose... — Romain Molina (@Romain_Molina) June 15, 2024

Tout semblait donc terminé, mais Romain Molina affirme le contraire, tout en précision qu'il semblait peut probable que l'opération se concrétise. Sur X, le journaliste en dit plus sur ce retour de DAZN dans le grand jeu des droits de diffusion de la Ligue 1. « La LFP parle de nouveau à DAZN pour les droits TV, mais vu comme Labrune s'était comporté avec eux (pas content de l'offre et de la forme ; une part variable selon le nombre d'abonnés), il ne faut pas s'attendre à grand-chose », prévient Romain Molina. Il est vrai que la Ligue 1 ne veut pas vraiment entendre parler d'un paiement en fonction du nombre d'abonnés, et que même si DAZN est encore plus en position de force, il serait difficile pour les 18 clubs de L1 de jouer à la roulette avec les droits TV. Car même si la LFP réfléchit à une chaîne 100% Ligue 1 qu'elle produirait, alors elle exige tout de même des garanties des fournisseurs d'accès à internet qui la diffuseront. Autrement dit, rien n'est gagné et la partie de poker menteur continue, avec toujours l'ombre de Canal+ comme arbitre final.