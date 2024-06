Layvin Kurzawa star du mercato, la Ligue 1 se l'arrache

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Inutilisé par Luis Enrique la saison dernière, Layvin Kurzawa est en fin de contrat avec le PSG. Plusieurs destinations sont possibles pour la suite de la carrière de l’ancien Monégasque, y compris en Ligue 1.

En total manque de temps de jeu depuis plus de deux ans, Layvin Kurzawa espérait profiter de la venue de Luis Enrique au Paris Saint-Germain et de la blessure de Nuno Mendes lors de la première partie de saison pour gratter quelques minutes avec le club de la capitale. Avec huit minutes joués en 2023-2024, le bilan de Layvin Kurzawa est bien en-dessous des espérances, et son départ à l’issue de son contrat le 30 juin prochain ne fait plus aucun doute. Avec un gros salaire et un temps de jeu famélique, la mission s’annonce corsée pour Kurzawa afin de retrouver un club intéressant.

Kurzawa confirme son départ du PSG https://t.co/ErgFG0BYJd — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2024

Mais contre toute attente, L’Equipe nous apprend que le latéral gauche de 31 ans suscite quelques convoitises, notamment dans des destinations exotiques telles que la Turquie, les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite ou le Qatar. Dans ces différents championnats, Layvin Kurzawa pourrait avoir l’occasion de signer un gros contrat et de ne pas trop perdre par rapport à son salaire du PSG, estimé à 400.000 euros par mois. En revanche, si l’éphémère international français privilégie l’aspect sportif et envisage de diminuer ses émoluments, des clubs de Ligue 1 pourraient lui tendre la main.

Nantes et Brest sont intéressés par Kurzawa

Le quotidien sportif croit savoir que Brest et Nantes sont attentifs à sa situation. Le club breton cherche à compenser le potentiel départ de Bradley Locko, très courtisé après sa très belle saison tandis que Nantes doit anticiper le départ de Nicolas Cozza, qui n’était que prêté par Wolfsburg. La question est maintenant de savoir si Layvin Kurzawa privilégiera son compte en banque avec une destination exotique ou un dernier challenge sportif en Ligue 1, ce qui impliquera en revanche une très nette baisse de salaire, de l’ordre de près de 50 % pour entrer dans la grille salariale des clubs concernés.