Leny Yoro, le PSG sonné par cette offre déroutante

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Leny Yoro, le PSG doit faire face à la concurrence du Real Madrid et de Liverpool. Mais à la surprise générale, Manchester United a également fait irruption dans le dossier du défenseur lillois.

A seulement 18 ans, Leny Yoro est l’un des défenseurs les plus courtisés d’Europe. Après une saison très réussie sous les couleurs du LOSC, l’international espoirs français suscite de nombreuses convoitises. Yoro est la priorité du Paris Saint-Germain mais figure également dans la short-list du Real Madrid et de Liverpool. Autant dire que le natif de Saint-Maurice a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière, d’autant plus que son contrat expire dans un an, ce qui signifie que Lille ne le retiendra pas de force cet été pour ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an.

Leny Yoro au PSG, Al-Khelaïfi passe à l’action https://t.co/KrIM45ilEq — Foot01.com (@Foot01_com) June 3, 2024

Ces derniers jours, il semblait que le Real Madrid était le principal concurrent du Paris Saint-Germain dans ce dossier mais contre toute attente, la Premier League risque de compliquer les affaires des décideurs parisiens. Liverpool est intéressé, mais c’est Manchester United qui accélère de manière concrète ces dernières heures afin de rafler la mise. A en croire les informations de Marca, les Red Devils ont soumis une proposition à hauteur de 60 millions d’euros au LOSC pour s’attacher les services de Leny Yoro lors du mercato. Une proposition totalement inattendue qui risque d’affoler les dirigeants parisiens, lesquels se méfiaient davantage du Real Madrid pour ce joueur représenté par Jorge Mendes.

Manchester United surprend le PSG et le Real pour Yoro

Les enchères pourraient rapidement monter au vu des clubs intéressés, ce qui ne sera évidemment pas pour déplaire au président lillois Olivier Létang, qui rêve secrètement d’atteindre la barre des 100 millions d’euros pour son défenseur d’1m90. Du côté du PSG, il sera intéressant de voir si Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi jouent la surenchère, ou si le champion de France en titre se retirera du dossier au vu des sommes à engager pour recruter Leny Yoro. Le joueur de son côté affiche pour l'instant une préférence en faveur du Real Madrid et ne s'en est pas caché en allant supporter le club merengue lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund samedi soir à Wembley.