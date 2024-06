Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite arrive, il donne enfin la preuve

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM va réaliser un gros coup en faisant signer Roberto De Zerbi pour les trois prochaines années. Selon un expert de la vente du club, c'est bien le signe que l'Arabie Saoudite tire les ficelles.

Contrairement à ce qu’il se passait avec Sergio Conceiçao, l’OM avance concrètement chaque jour dans le dossier Roberto De Zerbi. Le coach portugais a pris un gros coup derrière la tête en voyant que Pablo Longoria avait fini par changer son fusil d’épaule. Mais avec l’Italien, il y a tout d’abord eu un accord de principe ce jeudi, puis un accord financier avec Brighton pour un « transfert » d’entraineur avec un prix de 6 millions d’euros tout de même. Cela fait une sacrée somme pour un technicien qui avait annoncé son départ au mois de mai, et était donc sur le principe libre. Mais il possédait encore deux années de contrat restantes, et le club anglais savait qu’avec le profil des candidats à sa venue, il y avait moyen de se faire un joli billet.

De Zerbi, ce n'est pas signé McCourt !

C’est donc l’OM qui passe à la caisse alors que le club provençal sera sans Coupe d’Europe, et ne fait pas forcément rêver un entraineur en vogue. Un signe qui ne trompe pour Thibaud Vézirian, pour qui cette future venue est une preuve de plus que l’Arabie Saoudite est derrière tout cela, et donc que le rachat est bien parti. Frank McCourt, qui vient d’éponger la dette pour 70 millions d’euros, va ainsi remettre la main à la poche pour son arrivée et aussi son salaire colossal de 6 ME par an. Et pour le spécialiste de la vente de l’OM, c’est bien la preuve que quelqu’un tire les ficelles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

« Beaucoup de gens disent, Frank McCourt remet au pot, il est quand même sympa. Non, il a juste épongé pour pouvoir passer la DNCG et faire oublier la perte annuelle habituelle depuis son arrivée. Et maintenant, on nous fait miroiter que derrière il va y avoir un mercato. Il faut arrêter de croire aux tours de magie, c’est impossible. Cela n’a aucun sens. C’est De Zerbi donc qui est annoncé, tant mieux pour l’OM. Longoria avait annoncé un an plus tôt que De Zerbi n’était pas ce qu’il fallait à l’OM. Et tout à coup, il signe à Marseille. Ça lâche 6 millions de salaire, 6 millions pour le recruter. Je n’y comprends plus rien. Car De Zerbi, c’est incompatible avec l’OM de Frank McCourt au niveau salaire et ambition. Encore cette semaine à Marseille, j’ai eu des confirmations de ce que j’annonce donc il ne faut pas qu’attendre sereinement », a demandé « T.V », pour qui tout continue de se mettre en place et même la volonté de Pablo Longoria de reconstruire une équipe compétitive et ambitieuse ne le détourne de ce futur rachat qu’il annonce depuis 2021.