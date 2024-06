Mercato ‍: L'OM lance les soldes, Nice arrive

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Club aux moyens financiers incertains mais qui sera néanmoins européen l’an prochain, l’OGC Nice compte bien faire une prise de gala à l’OM pour lancer son mercato.

Poussé très fortement dehors par l’OM à un an de la fin de son contrat, Jonathan Clauss a compris le message et accepte de regarder ce qu’on lui propose ailleurs. Cela pourrait se terminer par un départ en Italie, où Naples le suit de près en vue de sa reconstruction. Marseille pourrait alors limiter la casse en vendant un joueur si proche de la sortie, même s’il ne faut pas s’attendre à un montant spectaculaire. Cette situation intéresse aussi du monde en Ligue 1, où l’opportunité de faire venir un international français à bas prix a du sens. Selon Le quotidien du sport, deux clubs de l’élite sont dans le coup pour recruter l’ancien joueur d’Avranches.

L'OM rêvait de 15 ME pour Clauss

Il y a en tout premier lieu l’OGC Nice, le club où va officier Frank Haise. Le raccourci est facile mais tellement évident, tant les deux hommes ont bien collaboré dans l’Artois par le passé, et pourraient de nouveau se retrouver sur la Cote d’Azur. Les Aiglons peuvent en effet offrir un contrat sur la durée au poste de latéral droit, avec une participation européenne et aussi un certain confort de rester en France. De son côté, Jonathan Clauss a bien compris que les dirigeants de l’OM comptaient lui faire vivre un enfer après avoir tenté de le pousser dehors l’hiver dernier. Sans succès jusqu’à présent.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Clauss (@djoninho25)

Mais débuter une nouvelle saison à Marseille dans ces conditions parait bien compliqué, et Clauss semble s’être fait à l’idée de changer d’air cet été, probablement après l’Euro. Pour le moment, le deuxième club français intéressé par sa venue n’est pas concerné, mais il doit forcément s’agir d’une formation du haut du tableau. L’OL, Monaco et Rennes sont murmurés tant le voir signer à Brest, Lille ou revenir à Lens parait peu probable. L’OM espérait l’hiver dernier récupérer 15 millions d’euros avec Jonathan Clauss, il reste à savoir si cet objectif est encore réalisable pour Pablo Longoria. Cela pourrait dépendre aussi des apparitions du latéral droit avec les Bleus à l’Euro.