Adrien Truffert à l'OL, c'est parti ‍!

Par Adrien Barbet

Après avoir accroché une place européenne de justesse, l'Olympique Lyonnais va devoir réaliser un gros mercato estival pour être à la hauteur de ses nouveaux objectifs. Un latéral gauche confirmé de Ligue 1 est pisté.

Sixième de la Ligue 1, à l'issue d'une saison mouvementée, l'OL a réalisé un impensable retour pour se qualifier en Europa League. Après deux saisons sans Coupe d'Europe, le club rhodanien revient sur le devant de la scène continentale. Le mercato estival 2024 vient d'ouvrir ses portes et Lyon a plusieurs chantiers, en interne avec les dossiers de certains cadres comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Nicolas Tagliafico, ainsi que des secteurs à renforcer, comme celui du côté gauche défensif. Si Abner Vinícius a été annoncé proche de rejoindre les Gones, le journal l'Équipe explique que les dirigeants lyonnais visent un autre latéral gauche, qui évolue dans le championnat français. Il s'agit d'Adrien Truffert. Mais le quotidien français ajoute que l'OL n'est pas le seul club à être intéressé pour s'offrir les services du joueur du Stade Rennais.

Lyon craque pour Truffert, très convoité en Europe

Si Lyon suit Adrien Truffert depuis quelque temps, c'est également le cas de certains clubs européens, comme le Bayern Munich, à la recherche d'un latéral gauche avec le probable départ d'Alphonse Davies, mais aussi le Benfica Lisbonne et l'AC Milan, si Théo Hernandez venait à quitter la Lombardie. D'autres clubs sont aussi intéressés, comme en Angleterre, avec Aston Villa, Leicester, Fulham et Bournemouth. Enfin, l'AS Monaco n'est pas non plus insensible aux qualités du joueur de 22 ans. Les Lyonnais vont donc devoir se montrer persuasifs pour convaincre Adrien Truffert de refuser ces clubs qui disputent pour la plupart, la Ligue des Champions. Heureusement, l'OL a des arguments avec sa participation européenne et son projet ambitieux pour retrouver le haut du tableau en Ligue 1. Reste à savoir quelle sera la décision de l'international français (1 sélection).