Mourinho à Fenerbahçe, et maintenant Benzema ‍?

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

La première saison saoudienne de Karim Benzema s'est vraiment mal terminée. En froid avec Marcelo Gallardo, le Français s'est blessé et n'a plus joué depuis le 20 avril dernier. Et si cela accélérait son retour en Europe ? Fenerbahçe fait en tout cas ce pari.

On prédisait un destin royal pour Karim Benzema du côté de l'Arabie Saoudite, on assiste plutôt à sa déchéance sportive. L'attaquant français a peiné en Saudi Pro League avec Al-Ittihad, ne marquant que 9 buts en championnat cette saison et aucun d'entre eux en 2024. Physiquement, ce n'est guère mieux avec une blessure musculaire qui a prématurément arrêté sa saison. Très critiqué par les médias locaux, il ne s'entend pas non plus avec son entraîneur Marcelo Gallardo. Tout porte à croire qu'il quittera son club d'Al-Ittihad cet été. C'est en tout cas le souhait de Fenerbahçe en Turquie.

Fenerbahçe rêve du duo Benzema-Mourinho

Selon le média espagnol Todofichajes, le club stambouliote est le plus actif pour attirer Karim Benzema cet été. Le Français de 36 ans est vu comme le remplaçant idéal d'Edin Dzeko, lequel est annoncé partant dans les prochaines semaines. Pour aider le Français à faire le bon choix, Fenerbahçe réfléchit aussi à prendre un entraîneur qu'il connaît et apprécie : José Mourinho.

Karim Benzema just shared this photo via IG. It seems he has arrived in London. pic.twitter.com/JBPBsFIxKW — Madrid Universal (@MadridUniversal) May 31, 2024

Le Special One, sans club depuis janvier et son licenciement de la Roma, est dans le viseur de Fenerbahçe. Le plan est limpide : recruter José Mourinho en premier pour séduire Karim Benzema ensuite. Un duo sauce Real Madrid 2011-2013 qui s'annoncerait intéressant pour contrer le rival Galatasaray mené par Mauro Icardi. Cependant, si Karim Benzema semble impatient de quitter l'Arabie Saoudite, José Mourinho sera plus difficile à convaincre. L'entraîneur portugais pourrait rapidement céder aux sirènes des clubs saoudiens et leurs salaires XXL.