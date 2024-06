Avant la L1, l’ASSE risque de perdre une fortune

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de son barrage contre le FC Metz, l’AS Saint-Etienne retrouvera la Ligue 1 la saison prochaine. Le club racheté par Kilmer Sports devra bâtir un effectif à la hauteur, sachant que certaines de ses meilleures valeurs marchandes risquent de partir cet été.

La montée à peine savourée, l’AS Saint-Etienne doit déjà se focaliser sur son prochain objectif. Les Verts ne comptent pas faire l’ascenseur et retrouver la Ligue 2 l’année prochaine. Pour éviter une nouvelle catastrophe, la nouvelle direction devra bien gérer le mercato estival qui vient d’ouvrir ses portes. Cela passera par un recrutement suffisamment pertinent pour rivaliser avec les écuries de Ligue 1, mais aussi par la capacité des dirigeants à conserver les meilleurs éléments de l’effectif.

Il recale des cadors pour l’ASSE, Caïazzo se félicite https://t.co/jkZfy1cpRm — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2024

La tâche ne sera pas si simple pour les Stéphanois. La preuve avec le nouveau classement des plus grosses valeurs marchandes de l’AS Saint-Etienne. Dans le top 10 figurent plusieurs joueurs annoncés sur le départ. Sans compter l’attaquant Irvin Cardona (2,5 M€) et l’ailier Nathanaël Mbuku (2 M€), tous les deux prêtés sans option d’achat par Augsbourg, trois autres joueurs côtés de l’effectif risquent de manquer à l’appel à la reprise.

Chambost file en MLS

Ce sera effectivement le cas pour le milieu offensif Dylan Chambost (2 M€) qui, malgré son contrat jusqu’en 2025, va rejoindre le Colombus Crew en Major League Soccer. Et si leurs situations respectives n’évoluent pas dans les semaines à venir, le défenseur central Mickaël Nadé (1,5 M€) et le milieu de terrain Aïmen Moueffek (2 M€) partiront en fin de contrat cet été. A noter que le gardien Gautier Larsonneur, estimé à 4 millions d’euros, représente la plus grande valeur marchande de l’effectif.

Les 10 plus grandes valeurs marchandes de l'ASSE :

1. Gautier Larsonneur : 4M€

2. Mathieu Cafaro : 2.5M€

. Ibrahim Sissoko : 2.5M€

. Benjamin Bouchouari : 2.5M€

5. Dylan Batubinsika : 2M€

. Aïmen Moueffek : 2M€

. Yvann Maçon : 2M€

8. Anthony Briançon : 1.5M€

. Mickaël Nadé : 1.5M€

. Lamine Fomba : 1.5M€