C'est fini pour Ndombélé, Tottenham le met dehors ‍!

Après des bons débuts, l'aventure de Tanguy NDombélé à Tottenham finit en eau de boudin. Le milieu français va rompre son contrat en commun accord avec le club londonien. Il devient une piste intéressante et peu onéreuse au mercato d'été.

Un destin doré gâché par les blessures et une mauvaise hygiène de vie. Voici le résumé de l'aventure de Tanguy Ndombélé à Tottenham. Après deux années solides à l'OL, le milieu français est arrivé en grande pompe à Londres contre un chèque de plus de 60 millions d'euros. Il s'est montré très performant pour ses débuts en Premier League avant l'arrivée de José Mourinho en 2020. Le Portugais l'a mis sur le banc et Ndombélé a été progressivement mis de côté à Tottenham. Le milieu français a enchaîné les prêts infructueux ces dernières saisons : OL, Naples et Galatasaray. Malgré le titre de champion de Turquie, cette dernière expérience n'a pas été très agréable. Ndombélé a peu joué, étant même attaqué par les médias locaux pour sa consommation excessive de hamburgers.

Ndombélé libre sur le marché

De quoi inciter Tottenham à en finir au plus vite avec lui selon les informations de Foot Mercato. Sous contrat jusqu'en 2025, Ndombélé n'ira finalement pas jusqu'au bout de son bail. Le joueur et le club londonien se sont mis d'accord pour une rupture de contrat à l'amiable. La nouvelle va être officialisée la semaine prochaine normalement.

Tanguy Ndombélé va tirer un trait sur un chapitre long de 5 ans avec les Spurs. S'il a déçu en Premier League, il conserve une cote intéressante sur le marché européen. C'est d'autant plus vrai qu'il sera libre cet été et donc moins cher que les autres joueurs évoluant à son poste. Une aubaine peut-être pour certains clubs de Ligue 1. Son ancien club l'OL ? L'OM, en grande difficulté dans ce secteur cette saison avec la blessure de Rongier ? Et pourquoi pas le PSG, intéressé il y a peu de s'offrir ses services.