OM ‍: De Zerbi est nul, Domenech sait de quoi il parle

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Sauf énorme rebondissement, Roberto De Zerbi va s'engager pour trois saisons avec l'OM. Un sacré coup réalisé par les Phocéens sur le marché des transferts.

A Marseille, on travaille fort dans l'ombre afin de renforcer au maximum l'effectif. Aussi, Pablo Longoria se devait de trouver la perle rare pour reprendre les rênes du club suite au départ à la retraite de Jean-Louis Gasset. Et énorme surprise puisque l'OM va obtenir la signature de Roberto De Zerbi. L'entraineur de Brighton était en fin de cycle avec le club anglais et se cherchait un nouveau défi. Malgré l'absence de coupe d'Europe, l'Italien aura à coeur de se montrer au niveau de l'OM. Si son profil séduit énormément de fans et observateurs sur la Canebière, ce n'est en revanche pas trop le cas de Raymond Domenech.

De Zerbi, Domenech n'est pas emballé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, prévenant d'ores et déjà les fans de l'OM : « Avec Sassuolo, son meilleur résultat c'est 8e. Une fois 11e. Avec Brighton, c'est la même chose. Il a commencé en faisant une bonne saison puis il a fini 11e. Il avait goal average négatif. C'est portes ouvertes. Tout d'un coup, c'est le miracle qui va arriver. On le fait signer pour 3 ans, alors qu'on sait qu'à l'OM quand ils tiennent déjà un an... Bravo... Tous les ans, ils ont une vision de 3 ans, tout ça pour rester un an », a notamment indiqué Raymond Domenech, pas vraiment rassuré par le choix De Zerbi à Marseille. En tout cas, les observateurs phocéens devraient voir du spectacle au Stade Vélodrome et peuvent logiquement s'attendre à des renforts séduisants cet été lors du marché des transferts. La mission principale : jouer le haut du tableau et décrocher une place européenne.