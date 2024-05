50 ME et Man United s'offrira le remplaçant de Varane

Malgré sa victoire en finale de Cup samedi, Manchester United a vécu une saison très difficile. Les Red Devils doivent reconstruire une équipe pour retrouver les sommets. C'est notamment le cas en défense et cela pourrait commencer avec le transfert de Jules Koundé.

Les Diables rouges ne font plus vraiment peur en Angleterre. Seulement 8e en Premier League, Manchester United ne doit sa qualification européenne qu'à sa victoire en finale de Cup samedi dernier. Une bouffée d'air frais qui ne peut faire oublier les lacunes affichées par l'équipe d'Erik Ten Hag sur la saison complète. Offensivement brouillon, Manchester United encaisse encore trop de buts pour rivaliser avec les cadors. Le départ de Raphael Varane permet de se concentrer sur le recrutement de défenseurs. Pour remplacer le Français, la priorité actuelle du club mancunien est également un défenseur français.

Il s'agit de l'ancien bordelais Jules Koundé. Le défenseur du FC Barcelone est apprécié des Mancuniens pour sa polyvalence, étant capable d'évoluer en défense centrale comme sur le côté droit. Selon le média Football Transfers, un transfert de Koundé à Manchester est sur la bonne voie car le Français valide lui-même cette option. Arrivé en Catalogne en 2022, il est lassé d'être positionné à droite de la défense et aimerait commencer une nouvelle aventure dans l'axe de la défense.

EXC TOLD : Manchester United are interested in signing FC Barcelona defender Jules Kounde.



We are told that Ineos aim to bring in a centre-back who can also play at right-back when needed.#Mufc #tenhag #Barca



