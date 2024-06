PSG ‍: Leny Yoro à Wembley, il penche vraiment pour le Real

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le PSG ambitionne toujours de signer Leny Yoro cet été pour renforcer sa défense centrale. Le club parisien est toutefois concurrencé par le Real Madrid sur ce dossier. Où ira le jeune lillois ? Une photo prise samedi a peut-être mis fin au suspense.

Si le PSG a plutôt réussi son mercato sur le plan offensif l'an passé, on ne peut pas en dire autant derrière. Aux côtés de Marquinhos, personne ne semble indiscutable en défense centrale. Milan Skriniar a connu plusieurs blessures et se révèle bien trop lent sur le terrain. Le Brésilien Lucas Beraldo est lui encore un peu friable. Un recrutement dans ce secteur est quasiment indispensable pour le club parisien. Cela tombe bien puisque le PSG a flashé sur la révélation de la Ligue 1, Leny Yoro. Le jeune lillois de 18 ans a enchaîné les matchs cette saison, impressionnant tous les observateurs par sa maturité.

Leny Yoro était à Wembley samedi

Cependant, le Real Madrid est aussi sur les rangs pour le Français. Les Merengues ambitionnent de refaire le même coup qu'en 2011 quand ils avaient recruté Raphael Varane à Lens. Le champion du monde 2018 était aussi âgé de 18 ans et il s'était ensuite installé au Real Madrid pendant de très longues années. Un destin qui fait rêver Leny Yoro. On l'a annoncé plus proche du Real Madrid que du PSG. Il en a peut-être livré la meilleure preuve samedi soir.

Leny Yoro est actuellement à Wembley pour assister à la finale de la LDC entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid.



On rappelle que le joueur est pisté par le PSG… et le Real Madrid 🤔 pic.twitter.com/UAfR4pvR6K — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 1, 2024

En effet, le jeune défenseur lillois était à Londres pour assister à la finale de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund...et le Real Madrid. Il a posté un cliché pris depuis les tribunes de Wembley sur ses réseaux sociaux. De quoi inquiéter grandement le PSG et ses supporters d'autant que Yoro a aimé un post du Real Madrid célébrant le sacre européen après la rencontre. Si cela n'officialise pas une signature définitive de Yoro à Madrid, c'est quand même une petite claque pour les ambitions parisiennes sur ce dossier.