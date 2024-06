L'OL écrase l'OM dans le dossier Lindstrom

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est un club attendu lors de cette intersaison. Les Gones ne manquent pas d'ambitions et ont ciblé Jesper Lindstrom comme recrue, en manque de temps de jeu du côté du Napoli.

A Lyon, l'heure est à la réflexion concernant le marché des transferts. L'OL doit encore valider son passage à la DNCG. Mais en attendant, John Textor compte bien avancer sur certains deals. Surtout que les Rhodaniens auront des arguments de poids, avec notamment la Ligue Europa à disputer. L'OL est d'ailleurs bien avancé dans un dossier séduisant, à savoir celui de Jesper Lindstrom. Le milieu de terrain du Napoli veut plus de temps de jeu et serait même très enclin à signer à Lyon. S'il faudra encore se mettre d'accord avec Aurelio De Laurentiis, le deal est en bonne voie. Surtout que l'OL a apparemment réussi à mettre la menace OM de côté.

L'OL a haussé le ton dans le dossier Lindstrom

Selon les informations du Corriere dello Sport, l'arrivée du Danois chez les Gones est proche. Les négociations vont dans le bon sens autour d'un prêt assorti d'une option d'achat de 25 millions d'euros, soit à peu près le montant déboursé pour le déloger de Francfort il y a quelques mois. Naples sait que Lindstrom est un joueur d'avenir et ne veut cependant pas le laisser partir trop vite non plus. D'ailleurs, le média indique qu'Antonio Conte veut avoir une discussion avec lui, même si le joueur veut rejoindre l'OL. Un OL ambitieux qui lui donnerait pas mal de garanties concernant son temps de jeu. Si l'OM a dû aussi tenter de le charmer, cela n'a pas suffi, quand bien même Roberto De Zerbi posera prochainement ses valises à Marseille. L'absence de qualification sur la scène européenne a certainement joué. D'ailleurs, Naples non plus ne sera pas présent en Europe la saison prochaine.