Officiel ‍: Timo Werner à nouveau prêté à Tottenham

Champion d’Europe avec Chelsea mais globalement décevant avec les Blues, Timo Werner n’a pas réussi à pleinement relancer sa carrière du côté de Leipzig, le club qui l’avait révélé. Résultat, l’attaquant allemand de 28 ans va retenter sa chance en Premier League, puisque Tottenham a annoncé son arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il avait déjà été prêté chez les Spurs en janvier dernier, avec une option d’achat à 17 ME qui n’a donc pas été levée. C’est donc un nouveau prêt qui permet à Werner de continuer son aventure à Londres.

We are delighted to announce an agreement for Timo Werner to rejoin us on loan from RB Leipzig for the 2024/25 season, with an option to make the deal permanent 🤍