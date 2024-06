Coup de tonnerre pour l'avenir d'Antoine Griezmann

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Antoine Griezmann suscite la convoitise de nombreux clubs européens. Sa clause minime en fait saliver plus d'un.

L'Atlético Madrid pourrait connaitre pas mal de changements cet été lors du marché des transferts. Diego Simeone veut voir de nouvelles têtes débarquer. Cependant, s'il y a bien un joueur qu'il apprécie, c'est Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 est revenu plus fort que jamais chez les Colchoneros et son expérience s'avère être très précieuse. Mais voilà, le marché a sa réalité et Griezmann pourrait bien quitter le navire plus tôt que prévu, lui qui est encore sous contrat avec Madrid jusqu'en juin 2026. La raison ? Sa toute petite clause libératoire estimée à 15 millions d'euros. De quoi attirer du beau monde, qui pourrait lui proposer un contrat difficilement refusable.

Griezmann, une clause qui attire du monde

Selon les informations de Fichajes, trois grands clubs européens lorgnent sur son profil. Il s'agit tout d'abord de Manchester United, qui cherche une recrue médiatique pour démarrer son projet avec Ineos. Cependant, le fait de jouer l'Europa League n'aidera pas alors que l'Atlético évoluera de son côté en Ligue des champions. Outre United, Chelsea est aussi à l'affût. Les Blues veulent de l'expérience dans leur équipe. Mais comme les Red Devils, Chelsea ne disputera pas la C1. Enfin, la Juventus montre aussi de l'interêt pour Antoine Griezmann. Thiago Motta adore son profil et le juge parfait pour ses idées de jeu. La Vieille Dame disputera la Ligue des champions et compte bien jouer le titre la saison prochaine en Serie A. Si du beau monde est présent pour l'accueillir, le joueur de 33 ans se sent bien à Madrid et prévoit plutôt un départ en MLS quand l'heure sera venue. Mais dans le football, tout va vite et il aura l'embarras du choix en cas de départ des Colchoneros.