L'Atlético pose 40 ME en Ligue 1 pour oublier Depay

L’Atlético de Madrid regarde en Ligue 1 pour remplacer Memphis Depay, en fin de contrat et qui ne sera pas prolongé. Le profil de Jonathan David plait beaucoup aux dirigeants des Colchoneros.

De nouveau auteur d’une belle saison avec Lille où il totalise 26 buts et 9 passes décisives en 2023-2024, Jonathan David n’est pas certain de poursuivre sa carrière au LOSC. A un an de la fin de son contrat, l’international canadien pourrait être vendu par Olivier Létang, en fonction des offres qui arriveront sur son bureau lors du mercato. L’été dernier, le patron du club nordiste était favorable à un départ de sa star de 24 ans, mais les offres reçues en provenance de la Premier League avaient été jugées insuffisantes par le board lillois.

A un an de la fin du contrat de Jonathan David, les Dogues se montreront sans doute moins gourmands car un départ libre du natif de Brooklyn dans un an serait catastrophique sur le plan financier. Selon les informations de Todo Fichajes, l’Atlético de Madrid souhaite profiter de la situation pour s’attacher les services de Jonathan David à moindre coût l’été prochain. Les Colchoneros vont perdre Alvaro Morata mais également Memphis Depay et veulent donc du lourd en attaque pour compenser ces deux départs. Jonathan David est l’une des pistes de Diego Simeone pour renouveler son secteur offensif.

Le profil de l’attaquant lillois plait beaucoup à l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, qui aurait donné son feu vert à sa direction pour entamer des premières négociations avec le LOSC ainsi qu’avec l’entourage du joueur. L’Atlético n’a cependant pas l’intention de faire des folies pour recruter un buteur en fin de contrat dans un an. Le média espagnol indique que le 4e de la saison 2023-2024 de Liga ne devrait pas monter au-delà de 40 millions d’euros pour Jonathan David. A ce prix et alors que le contrat du buteur canadien expire en juin 2025, Lille pourrait se laisser tenter et vendre son meilleur attaquant. Un coup dur en perspective pour Bruno Genesio, probable futur entraîneur des Dogues.