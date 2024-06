Avec De Zerbi, l’OM risque un énorme danger

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Futur entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi va débarquer avec une philosophie de jeu bien précise. L’Italien n’est pas du genre à épargner ses joueurs, ni le cœur des supporters.

Si la probable nomination de Roberto De Zerbi suscite autant d’enthousiasme, ce n’est pas forcément lié aux résultats obtenus dans sa carrière. Les observateurs ont surtout hâte de voir l’Italien mettre en place sa philosophie de jeu si séduisante. Avec l’ancien manager de Brighton, l’Olympique de Marseille se montrera particulièrement ambitieux dans le jeu, prévient le journaliste Jean-Luc Arribart, qui s’attend à voir les Marseillais prendre d’énormes risques à la relance.

« Avec De Zerbi, on est à la limite du danger, a décrit notre confrère pour La Provence. Il va demander au gardien, à ses centraux de beaucoup participer, et même au double pivot de redescendre au niveau de sa surface. L’idée est d’aspirer l’adversaire, de l’éliminer par des petites combinaisons, avant d’attaquer l’espace. Ça demande beaucoup de sang-froid, de sûreté technique. C’est risqué, mais lorsque ça tourne bien… c’est un régal à regarder. » Encore faudrait-il que les joueurs acceptent de faire les efforts nécessaires.

« Ça peut vite dégénérer »

« C’est un jeu très énergivore, a prévenu le spécialiste de Canal+. Il y a du mouvement partout autour du porteur, des courses en profondeur… Et c’est aussi pour ça que Brighton a été moins performant cette saison, au-delà des départs de Mac Allister et Caicedo. Avec la Ligue Europa, ils étaient cuits. Attendez-vous à voir l’OM beaucoup, beaucoup courir. Et pas forcément pour presser. De Zerbi est adepte du contre-pressing à la perte de balle. A fond pendant cinq, sept secondes. Mais le reste du temps, en phase défensive, il va proposer un bloc médian structuré. »

Reste à savoir si Roberto De Zerbi aura les moyens de ses ambitions. Tout dépendra de la qualité du recrutement opéré par le président Pablo Longoria. « Si l’OM n’est pas serein techniquement, ni prêt à faire les efforts sur certains matchs, ça peut vite dégénérer parce que De Zerbi va insister. Le club va devoir recruter, c’est certain, a souligné Jean-Luc Arribart. Mais, une chose est sûre, il va y avoir du spectacle chaque weekend. » De quoi rappeler le passage de Marcelo Bielsa, lequel avait marqué les esprits à Marseille.