Lens a une idée folle pour oublier Elye Wahi

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Elye Wahi ne sera pas retenu par Lens lors du mercato estival, les Sang et Or ayant l’intention de vendre pour près de 100 millions d’euros de joueurs dans les semaines à venir.

Un an seulement après son transfert en provenance de Montpellier pour 30 millions d’euros, Elye Wahi est déjà sur le départ. L’attaquant international espoirs français, auteur de 12 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, n’a pas convaincu les dirigeants des Sang et Or de poursuivre l’aventure. Au contraire, Lens souhaite profiter de la belle valeur marchande de son joueur pour le vendre à prix d’or tant qu’il est encore tant. Plusieurs clubs de Bundesliga et de Premier League sont intéressés et pourraient soumettre des propositions supérieures à 20 millions d’euros pour Elye Wahi, dont le départ devra être correctement compensé par l’état-major lensois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AC Ajaccio (@acajaccio)

A en croire les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, une piste surprenante et que personne n’avait vu venir est actuellement à l’étude. Celle-ci mène à Andy Delort, libre de tout contrat après son expérience au Qatar à Umm Salal SC. « Lens regarde avec attention Andy DELORT… qui donne toujours sa priorité à Montpellier » a publié l'informateur sur son compte X. A 32 ans, le natif de Sète a-t-il encore le physique et le niveau pour briller en Ligue 1, qui plus est dans un club qualifié pour la Coupe d’Europe ? La question se pose légitimement et du côté des supporters lensois, on est logiquement dubitatif face à cette piste, surtout si Andy Delort est perçu par le Racing comme un potentiel successeur à Elye Wahi. L’international algérien pourrait en revanche rendre de fiers services à Lens dans un rôle de doublure afin d’encadrer un avant-centre plus jeune, qui serait recruté pour compenser le départ de l’international espoirs français.