Lyon contacte un défenseur international grec ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a prévu de largement revoir sa défense lors de ce mercato estival 2024. Le nom de Dimitrios Giannoulis est évoqué comme un possible renfort.

Agé de 28 ans, Dimitrios Giannoulis arrive en fin de contrat du côté de Norwich, et son nom circule dans plusieurs clubs européens. Il est vrai que le défenseur international grec révélé sous le maillot du PAOK Salonique constitue une vraie opportunité sur le marché des transferts et plusieurs clubs sont d'ores et déjà évoqués dans ce dossier, dont l'Olympique Lyonnais. C'est Alessio Lento, journaliste pour le média spécialisé italien CalcioMercato, qui révèle la présence de l'OL dans cette poste qui mène à Dimitrios Giannoulis, le club de John Textor étant notamment en concurrence avec l'Atalanta Bergame, mais aussi et dans une moindre mesure avec Stuttgart et Nice.

Même s'il évolue en Championship, la D2 anglaise, le défenseur grec a tout de même permis à son équipe de jouer les barrages d'accession à la Premier League, Norwich se faisant finalement éliminer par Leeds. Champion de Grèce avec le PAOK en 2019, Dimitrios Giannoulis pourrait donc rejoindre l'effectif de Pierre Sage, notre confrère italien précisant que l'Olympique Lyonnais était venu aux renseignements auprès de l'entourage du latéral gauche afin de connaître ses intentions. Pour l'instant, le mercato de l'OL est à l'arrêt, comme pour la totalité des clubs de Ligue 1, le dossier des droits TV retardant la plupart des dossiers, d'autant plus que Lyon a repoussé son passage devant la DNCG. Il est à espérer que si le club rhodanien vise vraiment la signature de Giannoulis, il ne sera pas trop tard pour lui faire une vraie offre, sachant que le joueur sera libre le 30 juin.