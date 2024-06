Mercato ‍: L’OL offre Rayan Cherki au PSG ‍!

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Malgré le départ de son ami Kylian Mbappé, Rayan Cherki est toujours ciblé par le PSG dans l’optique du mercato estival. L’OL ne s’opposera pas au départ de l’international espoirs français.

A un an de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki ne sera pas retenu par le club rhodanien. Loin d’être un titulaire indiscutable dans l’esprit de Pierre Sage, celui qui n’a pas été retenu dans la pré-liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques 2024 devrait susciter de nombreux intérêts sur le marché des transferts. A l’étranger, ou plusieurs clubs allemands, anglais et espagnols ont déjà tâté le terrain, mais pas uniquement. En Ligue 1, Rayan Cherki a aussi sa petite cote et selon les informations de L’Equipe, l’intérêt du Paris Saint-Germain n’appartient pas au passé. Le quotidien national dévoile que « le désir parisien » de s’offrir le milieu offensif formé à l’OL est toujours présent.

En janvier 2023, le club de la capitale avait offert 20 millions d’euros bonus compris à Lyon pour Rayan Cherki, une offre que Jean-Michel Aulas avait balayé d’un revers de la main. Qu’en sera-t-il cet été, à un an de la fin du contrat du milieu de terrain de 21 ans ? Pour le journal sportif, un transfert est envisageable car l’état-major de l’Olympique Lyonnais ne se montrera pas inflexible. Au contraire, John Textor et David Friio ont bien conscience qu’un transfert cet été sera peut-être la moins pire des solutions pour Rayan Cherki et qu’une vente est préférable à un départ pour zéro euro dans un an.

L’option d’une prolongation de contrat de Cherki chez les Gones peut également faire son chemin mais n’apparait pas à ce jour comme l’option prioritaire. Reste maintenant à savoir combien l’OL attend pour son meneur de jeu et combien le PSG est prêt à mettre sur la table. Après avoir perdu Kylian Mbappé et en attendant l’arrivée d’un ailier de classe internationale (Rafael Leao, Kvaratskhelia), Rayan Cherki pourrait donc devenir la première recrue offensive du PSG en 2024.