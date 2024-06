Mbappé, Messi, Neymar, la Ligue 1 dégoûtée par le PSG

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Les clubs français sont en attente des droits TV alors que le mercato a ouvert. Le manque de rayonnement du PSG, et sa nouvelle stratégie sans stars mondiales, fait pleurer les dirigeants de l'élite.

Ce lundi 10 juin, c’est l’ouverture du mercato et très peu d’officialisations de transferts sont en attente. Les clubs français se veulent prudents même si les plus expérimentés savent bien que les joueurs recrutés tôt vont pouvoir effectuer une préparation complète avec leur nouvelle formation, ce qui a un poids important pour la suite. Mais le mercato dure jusqu’à fin août, et de nombreux présidents sont obligés d’étendre leur fenêtre de tir en raison d’un manque de moyens financiers. Il faut dire que les droits TV n’ont toujours pas été attribués, ce qui empêche toute visibilité. Et le fait que le PSG perde Kylian Mbappé un an après Neymar et Messi, fait grincer des dents… chez les autres clubs français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En effet, ce lundi, Le Parisien révèle que des dirigeants du football français rêvent de voir Nasser Al-Khelaïfi sortir le carnet de chèques pour récolter quelques stars mondiales afin de tourner les projecteurs vers la Ligue 1. Le temps où Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Gianluigi Buffon ou Daniel Alves signaient dans la capitale française avait permis de faire parler de la Ligue 1. En bien ou en mal mais le championnat français n’était pas totalement oublié à l’étranger. Sa visibilité est ainsi en grand danger et s’il ne fait aucun doute que le PSG est le grand favori pour le titre, la nouvelle politique mise en place par QSI de favoriser le collectif à défaut des stars, déplait visiblement chez les clubs français.

Où sont les stars au PSG ?

De là à lier l’absence d’attribution des droits TV à l’absence de stars au PSG, il y a encore un sacré pas, mais forcément, le fait de ne pas avoir à mettre Messi, Neymar ou Mbappé en avant n’aide pas les diffuseurs éventuels à faire un effort supplémentaire. Le football français a besoin de lumière, et dépend encore et toujours du Paris Saint-Germain pour cela. Mais avec sa nouvelle stratégie, et le fait que Paris ne soit pas concrètement mis en danger par ces droits TV qui peinent à être conclus, c’est toute la Ligue 1 qui est en sueur à deux mois de la reprise.

Première conséquence, au sein des clubs, on parle surtout de départs et de ventes, plus que de recrutement en vue de cet été.