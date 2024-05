Mercato ‍: Mikautadze, Metz alerte l'OL, l'OM et Monaco

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Brillant cette saison sous le maillot du FC Metz, Georges Mikautadze pourrait passer un vrai cap lors du prochain mercato d’été. En tout cas, les clubs intéressés par les services de l’attaquant géorgien connaissent désormais le prix d’un éventuel transfert. Il est fixé par le FC Metz.

Georges Mikautadze a vécu une saison mitigée. Très bon pour ses débuts en L1 avec des buts décisifs à Metz en août dernier, le joueur de 23 ans a rapidement fait ses valises pour l’Ajax Amsterdam à la fin du mercato d’été. Sauf que sa nouvelle aventure aux Pays-Bas s’est très mal déroulée, le buteur n’étant pas dans les plans des entraîneurs locaux. C’est donc pour reprendre du plaisir en retrouvant le chemin du but que Mikautadze a finalement fait machine arrière en janvier dernier en retournant à Metz en prêt. Bien lui en a pris puisque Mikautadze a finalement cassé la baraque en multipliant les buts importants. S’il n’a pas réussi à sauver le FCM, qui doit passer par des barrages contre l’ASSE ce jeudi soir et dimanche, Mikautadze ne fera pas long feu chez les Grenats, que ce soit en L1 ou en L2. Déjà considéré comme l’un des meilleurs attaquants de la L1, Mikautadze est pisté par plusieurs grands clubs.

Mikautadze, c’est entre 20 et 25 millions d’euros

All eyes on Georges Mikautadze ⚽️🇬🇪 pic.twitter.com/UjeEPP8ujZ — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 30, 2024

Sauf qu’avant de penser à un éventuel transfert, il faudra d’abord savoir si Mikautadze va être définitivement racheté par Metz via une levée de l’option d’achat de 13 millions d’euros. Selon le Telegraaf, ce serait désormais fait et le club lorrain a désormais la main. Ces derniers jours, son nom a été évoqué du côté de Monaco, qui aimerait en faire le remplaçant de Ben Yedder, mais aussi de l’OM, tout en sachant que l’OL a coché le profil de son ancien attaquant chez les jeunes depuis un moment. Mikautadze est en tout cas courtisé, et son prix est fixé entre 20 et 25 millions d’euros en vue du prochain mercato d’été. Une somme qui pourrait encore augmenter si jamais Mikautadze venait à briller à l’Euro avec sa sélection de la Géorgie, pour la première fois qualifiée pour une grande compétition internationale. Quoi qu’il en soit, les clubs intéressés par Mikautadze vont devoir sortir un joli chèque l’été prochain, et pas sûr que tout le monde aura les moyens de dépenser autant d’argent sur un buteur…