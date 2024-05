Mercato ‍: Le PSG va frapper vite et fort, razzia en vue

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le mercato va ouvrir ses portes et le PSG compte bien empiler rapidement les recrues pour monter une équipe performante et prête dans les meilleurs délais. Cela passe par l'Italie, où les dirigeants vont se rendre pour montrer leur détermination.

Depuis la prise en mains du club par QSI, le PSG a toujours eu un faible pour les joueurs de Serie A, et cela devrait se confirmer cet été. Il ne se passe en général pas un été sans qu’une recrue n’arrive de l’autre côté des Alpes. Lors du mercato qui va ouvrir ses portes de manière imminente désormais, l’Italie sera bien le partenaire privilégié du Paris SG, qui compte frapper vite et fort pour boucler son effectif.

Le PSG débarque en Italie

En effet, le compte insider PSGInside-Actus dévoile que les dirigeants parisiens ont l’intention de rallier la botte dans les prochains jours, afin de discuter de plusieurs dossiers en instance, et si possible les faire accélérer en direct. Le plus connu est celui menant à Khvicha Kvaratskhelia, pour lequel Luis Campos vient de transmettre une offre de 80 millions d’euros. Aller voir l’exigent président de Naples une fois que l’accord a été trouvé avec l’ailier géorgien est un pari réfléchi, pour essayer de convaincre le club de Campanie de le céder à ce montant, plutôt que d’entrer dans une phase de surenchère à distance.

Autre gros dossier sur lequel le champion de France compte avancer en Italie, celui de la venue de Théo Hernandez, qui est beaucoup plus récent, mais n’empêche pas le PSG de rêver. Le latéral gauche du Milan AC ne demande pas spécialement un départ, mais une grosse offre pourrait faire changer d’avis le club lombard, qui n’a pas voulu ranger l’international français dans le rang des intranférables. Et pour l’ancien madrilène, rejoindre son frère à Paris est forcément tentant, surtout avec une très belle offre à la clé. Même si une fois encore, pour l’un des meilleurs latéraux du monde, l’addition risque d’être salée.

Enfin, le PSG rêve de repartir d’Italie avec Giorgio Scalvini dans ses valises. Le défenseur central impressionne avec l’Atalanta Bergame et Luis Campos le suit depuis le début de la saison, sans en démordre. Le club bergamesque est toutefois très gourmand, et réclame plus de 50 millions d’euros pour le défenseur central attendu pour être titulaire à l’Euro.

Dans l’autre sens, les dirigeants parisiens envisagent également de boucler quelques ventes, et espèrent profiter de leur séjour italien, pour placer Manuel Ugarte et Milan Skriniar, arrivés il y a un an mais qui n’ont pas donné satisfaction.