L'ASSE et Lens défient José Mourinho au mercato

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Pièce maîtresse de l’Olympiakos, qui vient de remporter la Conférence League, le milieu de terrain Mady Camara va quitter la Grèce cet été. Son cas suscite des intérêts en Ligue 1, où l’ASSE, Lens et Lille sont intéressés.

En fin de contrat avec l’Olympiakos, Mady Camara va quitter le championnat grec cet été. L’international guinéen (22 sélections) est un joueur courtisé, qui a notamment fait l’objet d’une offre de l’Olympique Lyonnais en janvier dernier mais à cette époque, l’Olympiakos n’était pas vendeur. Les Gones avaient proposé 8 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien milieu de terrain de l’AS Roma et si l’OL n’est plus dans le coup pour le recruter après s’être offert Mangala et Matic en janvier, l’avenir de Mady Camara pourrait tout de même s’écrire en Ligue 1. En effet, Foot Mercato dévoile que Saint-Etienne, Lens ainsi que Lille sont sur les rangs pour s’attacher les services du milieu défensif de 27 ans lors de ce mercato estival.

La Vente OM balayée, l'ASSE ça va être énorme https://t.co/uCZZtDft5d — Foot01.com (@Foot01_com) June 10, 2024

Mais les clubs de Ligue 1 auront fort à faire car le profil du Guinéen plait aux quatre coins de l’Europe. Le parcours de son équipe en Conférence League a boosté sa cote puisque l’AEK Athènes, Istanbul Basaksehir ou encore le PAOK Salonique ont manifesté leur intérêt pour signer Mady Camara en tant que joueur libre. Un autre club est sur les rangs et c’est peut-être le plus redoutable pour les autres équipes intéressées, il s’agit du Fenerbahçe d’un certain José Mourinho, qui vient d’être nommé à la tête du géant turc. L’ancien entraîneur de la Roma a connu Mady Camara au sein du club de la Louve et verrait d’un très bon oeil l’idée de le récupérer au Fener. Reste maintenant à voir qui parviendra à rafler la mise dans ce dossier très concurrentiel avec un joueur libre fortement convoité en France mais également dans plusieurs championnats mineurs en Europe.