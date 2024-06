Sa cote trop élevée, O’Brien met l’OL en difficulté

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Recruté l'été dernier à Crystal Palace, Jake O’Brien fait partie des révélations de la saison en Ligue 1. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais s’est imposé avec autorité. A tel point que des clubs plus ambitieux vont tenter de l'attirer pendant le mercato estival.

L’Olympique Lyonnais ne s’attendait pas à ça. Au moment d’annoncer l’arrivée du défenseur central l’été dernier, le club rhodanien parlait dans son communiqué d’un pari sur le long terme. Et précisait que l’ancien entraîneur Laurent Blanc prendrait le temps de l’observer pendant la préparation. Autrement dit, la direction n’écartait pas l’hypothèse de prêter sa recrue jugée un peu juste pour le niveau de la Ligue 1. C’était effectivement l’avis du Cévenol qui préférait se passer des services de l’Irlandais. Il aura fallu attendre le licenciement du coach français pour voir Jake O’Brien montrer son potentiel.

👋 Welcome @obrienjake_ 🔴🔵



Le défenseur central irlandais s'est engagé avec nous jusqu'en 2027 🤝 #OBrien2027 — Olympique Lyonnais (@OL) August 15, 2023

Résultat, l’ancien joueur de Crystal Palace s’est imposé avec autorité. Sa solidité dans les duels, son étonnante rapidité pour un joueur de son gabarit et son efficacité offensive (5 buts cette saison toutes compétitions confondues) l’ont rendu indispensable au sein de la charnière centrale. Et ce n’est pas la seule récompense obtenue. Avec ses performances remarquées, Jake O’Brien est devenu international irlandais, en attendant de représenter un club plus ambitieux que l’Olympique Lyonnais ?

O'Brien intéresse de grands clubs

C’est bien le scénario qui se dessine si l’on en croit les récentes rumeurs. Cet été, le défenseur central de 23 ans intéresserait des formations comme la Juventus Turin, West Ham et le Borussia Dortmund, finaliste de la Ligue des Champions. Autant dire que Jake O’Brien ne pourra pas rester insensible en cas d’offres concrètes de ses courtisans. Et de son côté, le club de John Textor pourra difficilement le retenir. Au moins, Lyon aura l'opportunité de réaliser une énorme plus-value sur un joueur recruté pour un million d’euros.