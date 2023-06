Milik à la Juventus, l'OM a signé les papiers

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Prêté par l'OM à la Juventus cette saison, Arkadiusz Milik va s'inscrire sur le long terme à Turin. En effet, après avoir longtemps hésité à l'acheter, la Vieille Dame va lâcher l'argent promis à Pablo Longoria.

L'OM va enfin se débarrasser d'Arkadiusz Milik. L'attaquant polonais est certes efficace mais il n'a jamais trouvé sa place dans le onze phocéen. Mis sur le banc par Jorge Sampaoli, il a été prêté à la Juve par les Marseillais pendant la saison dirigée par Igor Tudor. Chez les Turinois, Milik a rapidement convaincu. Il a marqué neuf buts toutes compétitions confondues et a su se fondre dans le groupe dirigé par Massimiliano Allegri. Une arrivée si positive que la Juventus va finalement l'acheter définitivement malgré quelques récentes tergiversations.

Milik à la Juventus pour 7 millions d'euros

En effet, à l'issue de la saison, les dirigeants turinois ont hésité à payer l'option d'achat de 7 millions d'euros fixée par l'OM. La Juventus manque de liquidités et la qualification pour la modeste Ligue Europa Conférence n'arrange rien à ses affaires. Mais, au moment où la Lazio pointait le bout de son nez dans le dossier, les Bianconeri ont accéléré pour conclure ce transfert. Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, ils vont payer la somme promise même si l'accord porte sur 6 millions d'euros avec le dernier million restant en bonus.

Selon le journaliste de Sky Sports Italia, cela suffit pour l'OM dans un deal gagnant-gagnant-gagnant. Milik se plait bien à Turin, dans le club comme avec ses coéquipiers. Il peut retrouver la Serie A qu'il aime tant et espérer du temps de jeu. La Juventus récupère un joueur à moindre coût pour remonter la pente et l'OM l'argent nécessaire pour lancer son mercato estival. Voilà une épine dans le pied en moins pour Pablo Longoria et le futur entraîneur marseillais.