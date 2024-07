Mikautadze, Lens met la misère à l'OL et Monaco

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Cible principale de l’OL en attaque, Georges Mikautadze a désormais peu de chances de rejoindre la capitale des Gaules. L’international géorgien est proche de signer à Lens, en passe de devancer Monaco.

Auteur d’une deuxième partie de saison à couper le souffle avec le FC Metz, Georges Mikautadze a confirmé ses excellentes dispositions lors de l’Euro 2024. Auteur de trois buts avec la Géorgie, l’attaquant messin est en grande forme et c’est sans surprise qu’il figure parmi les joueurs les plus convoités par les clubs de Ligue 1. Metz vient de lever son option d’achat à hauteur de 13 millions d’euros pour l’acheter en provenance de l’Ajax Amsterdam, mais c’est avant tout pour mieux le revendre. Ces dernières semaines, de nombreux clubs ont manifesté leur intérêt de l’OM à l’OL en passant par Lens ou encore Monaco et même Rennes. Qui va rafler la mise ?

Cela semble doucement se préciser puisque La Voix du Nord dévoile que le RC Lens est à ce jour le grand favori dans le dossier Georges Mikautadze. L’idée des Sang et Or est de recruter le buteur géorgien afin de l’associer à Elye Wahi, même si un départ de l’ancien Montpelliérain reste possible. La présence à Lens d’un certain Pierre Dreossi, ancien homme fort du FC Metz, n’est pas anodine et joue en faveur d’un transfert de Georges Mikautadze dans le Nord. Un coup dur pour Lyon, qui semblait un temps tenir la corde dans ce dossier mais aussi et surtout pour Monaco.

Mikautadze en partance pour Lens ?

Le club de la Principauté a identifié Mikautadze depuis de longues semaines comme sa cible n°1 pour compenser le départ de Wissam Ben Yedder, en fin de contrat. Un accord semblait avoir été trouvé entre le joueur et l’ASM, mais les dirigeants monégasques ne se sont pas montrés assez rapides (ou assez généreux) pour trouver un accord avec Metz, ce qui a retardé et sans doute faire tomber à l’eau ce transfert. Contre toute attente, c’est donc Lens qui pourrait rafler la mise en trouvant un accord avec le club lorrain. Une issue inattendue même si dans ce dossier, il convient de rester prudent car tout reste possible.