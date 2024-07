Georges Mikautadze à l'OM, réponse imminente ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A l’instar de Lens, Monaco ou encore Lyon, l’OM est intéressé par Georges Mikautadze. Mais seul un départ de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait permettre au club phocéen de miser sur l’international géorgien.

Brillant à l’Euro 2024 avec la Géorgie, éliminée par l’Espagne ce dimanche soir, Georges Mikautadze va maintenant pouvoir se concentrer pleinement sur son avenir. L’attaquant du FC Metz ne jouera pas en Ligue 2 la saison prochaine, et a d’ores et déjà affirmé qu’il souhaitait continuer sa carrière en Ligue 1. Cela tombe bien, les clubs intéressés ne manquent pas. A date, Monaco est le grand favori pour accueillir le buteur géorgien, perçu sur le Rocher comme le candidat idéal afin de succéder à Wissam Ben Yedder. L’OL était également intéressé, mais le fait qu’Alexandre Lacazette reste au club complique les choses pour le faire venir.

Lens est également sur les traces de Georges Mikautadze, au même titre que l’Olympique de Marseille. Dans ce dossier, le club phocéen fait clairement office d’outsider mais cela n’empêche pas Pablo Longoria d’être à l’affût. A en croire le compte insider La Tribune OM, un potentiel départ de Pierre-Emerick Aubameyang pourrait accélérer le transfert de Georges Mikautadze en Provence. Quoi qu’il en soit, la décision devrait rapidement intervenir. « L’OM est toujours intéressé par Georges Mikautadze mais ne fera d'offre officielle qu'en cas de départ d'Aubameyang. On devrait être rapidement fixé concernant l'avenir du gabonais à l'OM puisqu'une réunion est prévue entre le clan Aubameyang et l'OM prochainement » a publié le compte insider sur X.

Mikautadze à l'OM si Aubameyang part ?

Autant dire qu’il n’est pas totalement impossible de voir Georges Mikautadze prendre la direction de Marseille, notamment en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang, dont le profil fait saliver l’Arabie Saoudite. Le buteur gabonais, auteur de 30 réalisations avec l’Olympique de Marseille cette saison, va rapidement trancher la question de son avenir. Aux dernières informations, la tendance est plutôt à ce qu’il reste à Marseille une saison de plus, mais les prochains jours seront donc décisifs pour voir si cela se confirme ou non. Et en cas de départ surprise de l'ancien de Chelsea et d'Arsenal, la cible de l'OM est déjà identifiée en attaque avec Georges Mikautadze.