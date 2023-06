Meunier lâché 3ME par Dortmund, avis aux audacieux ‍!

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

L'aventure va se terminer à Dortmund pour Thomas Meunier. Le latéral belge, passé par le PSG, n'entre plus dans les plans du BVB. Il est mis en vente pour cet été avec un prix dérisoire qui a de quoi faire rêver.

Il n'aura même pas fallu trois années pour que le Borussia Dortmund se lasse de Thomas Meunier. Arrivé libre du PSG en 2020, le latéral belge est passé de titulaire indiscutable à remplaçant du remplaçant. Cette saison, Meunier a compté ses apparitions sur les doigts de la main. Il n'a joué que 10 fois en Bundesliga, n'apparaissant plus sur la pelouse depuis mars dernier. Il était donc inévitable que l'aventure s'achève cet été. Ce sera le cas puisque le BVB va le vendre au mercato, le brader même au prix annoncé par le journal allemand Bild.

Meunier à 3ME, Aston Villa en favori

Le club de la Ruhr ne demanderait pas plus de 3 millions d'euros pour Thomas Meunier. Une très bonne affaire pour un joueur de seulement 31 ans, international à 62 reprises pour la Belgique. Même s'il a été largué par Marius Wolf et Julian Ryerson à droite de la défense, le Belge peut encore rendre de fiers services. En Ligue 1, des formations comme l'OL et l'OM l'achèteraient volontiers à un tel prix. Malheureusement, alors que la liste des prétendants filtre, aucune équipe française n'est concernée.

Meunier va être mis à la porte https://t.co/D8XKqbkOSn — Foot Mercato (@footmercato) June 25, 2023

On parle plutôt de pistes italiennes comme les deux clubs milanais et Naples. Mais, c'est Aston Villa qui a la faveur des pronostics. Qualifiée en Ligue Europa Conférence, la formation anglaise lui offrirait un salaire annuel de 8,5 millions d'euros selon Bild. Une rémunération équivalente à celle qu'il touche au Borussia Dortmund. Des chiffres, bien supérieurs aux possibilités des clubs de Ligue 1, qui lui ouvrent les portes de la Premier League.