Mercato : Visite médicale ratée, le transfert de Benrahma tombe à l'eau ?

Le marché des transferts n’est pas encore tout à fait terminé en Angleterre, notamment en ce qui concerne les joueurs en provenance des divisions inférieures. C’est ainsi qu’un copieux accord avait été conclu récemment pour le transfert de Saïd Benrahma vers West Ham, pour un montant de 33 ME tout de même. Mais le joueur de Brentford n’a pas satisfait à la visite médicale selon The Mirror, et ne devrait pas s’engager en faveur des Hammers. Les deux clubs ont jusqu’à 17h00, heure limite des transferts, pour trouver un éventuel accord de dernière minute.