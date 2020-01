Mercato : Van de Beek pour 55ME au Real Madrid ?

Dans : Mercato.

Donny Van de Beek devrait s'engager en juin pour le Real Madrid annoncent ce mercredi des médias des Pays-Bas et d'Espagne.

Même si nous entrons dans les deux dernières semaines du marché hivernal des transferts, certains clubs s’activent déjà sur le mercato estival. Ainsi, selon le Telegraaf et Marca, Donny Van de Beek, l’international néerlandais de l’Ajax Amsterdam va rejoindre le Real Madrid dès le moins de juin prochain. Tandis que le milieu offensif de 22 ans a négocié depuis pas mal de temps avec les Merengue, les deux médias affirment que Madrid et l’Ajax sont tombés d’accord pour un transfert à hauteur de 55ME. Sauf si Zinedine Zidane et Florentino Perez changent d’avis d’ici la fin de saison, Donny Van de Beek sera la première signature d’envergure du Real Madrid.

Reste désormais que la venue de Donny Van de Beek va pousser un peu les dirigeants madrilènes dans l’expectative, car en plus du joueur néerlandais, le club de la capitale espagnole va enregistrer rapidement la signature de Reinier, et avec les prêts en cours, cela risque de se bousculer au camp d’entraînement à la reprise l’été prochain. Autrement dit Zinedine Zidane va devoir faire un peu de ménage dans son effectif, l’avenir de Luka Modric et d’Isco étant très incertains du côté de Barnebeu. Il s'agit tout de même d'un problème de riche pour l'ogre de Madrid.