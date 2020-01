La légende du Real Madrid et pas l'argent du Qatar, Reinier a tranché

Dans : PSG.

De retour au poste de directeur sportif au sein du Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, Leonardo a toujours à coeur de ramener des petites pépites en Ligue 1.

En 2012, lors de son premier passage dans le club de la capitale, le dirigeant brésilien avait notamment recruté Marco Verratti du côté de Pescara. Désormais, et alors que le marché des transferts a complètement changé, à cause des transferts de Neymar et de Mbappé, Leo aimerait bien prendre les futurs talents de demain du côté de Paris. Depuis quelques mois, il avait Reinier Jesus dans son viseur. Mais le milieu de Flamengo a finalement décidé de signer son premier contrat européen au Real. En effet, selon les médias espagnols, Madrid aurait déjà bouclé ce transfert estimé à 30 millions d’euros.

Tout cela grâce à l'implication de Juni Calafat, le recruteur du Real au Brésil, qui a multiplié les attentions pour convaincre le milieu offensif, après avoir déjà recruté Vinícius et Rodrygo ces dernières saisons. Mais ce n’est pas tout, puisque c’est le joueur lui-même qui a poussé pour s’engager avec le Real, comme l’explique Marca. « Reinier a opté pour le projet sportif madrilène plutôt que pour l'argent d'autres clubs. Le PSG et Man City lui ont proposé un bien meilleur contrat, mais au final la volonté du milieu brésilien a prévalu pour signer au Real Madrid, club pour lequel il a toujours éprouvé de la sympathie », détaille le journal madrilène, qui avoue donc que le rêve de Reinier de jouer au Santiago-Bernabéu va se réaliser à la fin du mois de janvier, quand il sera majeur et disposé à partir vers l’Europe. Au grand dam du PSG de Leonardo…